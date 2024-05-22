«Удерживать не смогут»: брокеров заставят делиться данными клиентов

Госдума РФ приняла закон, согласно которому с 1 января 2025 года брокеры обязаны будут по заявлению клиента передавать необходимые данные другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Сделать это нужно будет за 30 дней. Мы выяснили, насколько это безопасно.

Сейчас передача данных тоже практикуется, но она требует больше времени и ресурсов, потому что связана с бумажным документооборотом. Что изменит новый закон, нам рассказал заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Лебедев.

«Получается, что я общаюсь с брокером, а потом хочу, чтобы он передал это дело другому. Отказаться и не передавать мои данные он не может: я даю указания, и он обязан их выполнить», – заявил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лебедев подчеркнул, что риск распространения личных данных клиента в данном случае не возрастает. Закон просто поможет быстрее перейти от одного брокера к другому, если есть такое желание.

«Иначе клиента можно удерживать, не передавая его дело коллеге. Теперь у клиентов будет больше прав», – пояснил эксперт.

Ранее стало известно, чем грозит запуск сервиса знакомств на «Госуслугах».