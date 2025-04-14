С точки зрения экономики бойкот стран Европы в отношении энергоносителей из России давно себя исчерпал. В этом уверен член Совета Федерации Алексей Пушков, он изложил такую точку зрения в своем телеграм-канале.

По мнению сенатора, украинский конфликт и противостояние с РФ давно уже стало анахронизмом для государств Европы. За счет санкций экономика этих стран оказалась подорванной. Она демонстрирует нулевой рост, предприятия закрываются, а бизнес несет огромные потери.

«С точки зрения экономической логики европейский бойкот энерогоносителей из России давно исчерпал себя», — указал он.

Пушков добавил, что все противостояние с РФ держится за счет европейских лидеров, часть из которых уже покинула свои посты. Другие же, типа Макрона, фон дер Ляйен и Мерца, продолжают агитировать за дальнейшее давление на Россию.

Ранее Пушков заявил, что скандал вокруг лидера французских правых Марин Ле Пен вышел далеко за пределы этого государства. Об этом, по его словам, свидетельствует заявление итальянского лидера Мелони, что запрет этого французского политика является объявлением войны со стороны Евросоюза.