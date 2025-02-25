Оператор платных дорог Европы Vinci покинул Россию

Крупнейший европейский оператор платных автомобильных дорог Vinci S.A. объявил об уходе с российского рынка, сообщил РБК со ссылкой на информированный источник.

В рамках этого процесса Vinci продала свою долю в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) группе «Нацпроектстрой». СЗКК известна тем, что строила первый участок платной автотрассы Москва — Санкт-Петербург (М-11) «Нева».

Это не первый случай выхода Vinci из России — ранее компания также продала свои активы, связанные с проектами скоростных автомагистралей.

Vinci S.A. является одним из крупнейших инфраструктурных холдингов в Европе, занимающимся строительством и управлением автомобильными и железными дорогами, аэропортами и стадионами. Компания также активно развивает проекты в области энергетической инфраструктуры.

Группа «Нацпроектстрой» была создана в 2019 году при участии ВЭБ и бизнесмена Аркадия Ротенберга. В ее состав вошли активы таких компаний, как «Мостотрест» и «ТЭК Мосэнерго». На 2020 год стоимость всех активов группы оценивалась в 100 млрд руб.

Группа активно участвует в крупных инфраструктурных проектах, включая строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), Западного скоростного диаметра и скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, она принимает участие в реконструкции Саяно-Шушенской Гидроэлектростанции (ГЭС) и строительстве порта Суходол, а также реализует контракт на строительство восьмого этапа трассы М-12 Москва — Казань.

В конце 2023 года ВЭБ продал свою долю в «Нацпроектстрое» группе компаний «1520». Как рассказал источник, генеральный директор «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин планирует создание холдинговой структуры с дивизиональным разделением.

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