В России продлили регистрацию компании Zara

Стало известно, что бренд Zara действителен в РФ до 2034 года. По этой причине компании, которая владеет этим брендом, не придется продлять свое свидетельство при возвращении в Россию. Об этом сообщило РИА Новости.

Брендом Zara владеет фирма Inditex Group из Испании. Организация Роспатент продлила свидетельство этой компании в ноябре 2022 года сразу на 10 лет. По этой причине испанской компании, которая ушла с российского рынка, не придется заново регистрировать свой торговый знак в стране. Помимо этого, как утверждают эксперты, на российской территории продолжают действовать товарные знаки ряда зарубежных магазинов, например, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

«В течение двух лет большинство ушедших зарубежных правообладателей активно вели реестр своих товарных знаков в России, в том числе своевременно продлевали и даже подавали новые заявки», — указала журналистам Алина Сидорова, патентный поверенный компании «Онлайн Патент».

Ранее сообщалось, что в Inditex Group отказались как-то комментировать возможность своего возвращения в Россию. Представители этой фирмы не стали говорить хоть что-то о своих перспективах.