Индексация социальных пенсий с 1 апреля перекроет инфляционный рост в России. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Как напомнила специалист, с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,8%.

«Это коснется инвалидов первой, второй и третьей группы, детей с инвалидностью и неработающих пенсионеров», — отметила эксперт.

В частности, неработающими пенсионерами считаются те, у кого недостаточно стажа для получения страховой пенсии или не имеющие страхового стажа в общей сложности. Для таких людей средний размер социальной пенсии после повышения достигнет примерно 16,6 тыс. рублей. Согласно индексации, в среднем инвалиды третьей группы будут получать немногим более 8 тыс. рублей в месяц

Люди с первой группой инвалидности могут рассчитывать на 18,84 тыс. рублей. Больше всего будут получать дети с инвалидностью — свыше 22 тыс. рублей, отметила экономист.

«Такая индексация направлена на нивелирование влияния инфляции и иных экономических событий на территории России, которые снижают социальную пенсию для граждан. За 2025 год официальная инфляция составила 5,6%. Если спрогнозировать на 2026 год, то ожидаемую Росстатом инфляцию 6,8% покроют», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что станет с ценами на энергоресурсы.