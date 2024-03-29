Министр обороны Канады Билл Блэр заявил газете The Globe and Mail, что Оттава больше не может поставлять Киеву артиллерийские снаряды и зенитные ракеты.

«Мы пошли и опустошили кладовку», — признался Блэр.

Издание считает, что некоторые запасы боеприпасов у Минобороны Канады все-таки есть, но Блэр опасается, что не никогда не сможет пополнить резервы, если подарить снаряды Зеленскому.

На Украине уже несколько месяцев говорят о нехватке боеприпасов. Своевременно пополнить их не может ни западная промышленность, ни тем более сам Киев. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что не пренебрежительное отношение к экономике со стороны украинского правительства может привести к глобальным последствиям.