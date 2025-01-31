Орбан заявил, что отменит продление санкций против РФ, если ЕК не сдержит слово

Через полгода Венгрия может заблокировать продление санкций против России, если Еврокомиссия не выполнит свои обязательства по гарантиям энергобезопасности, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире Kossuth.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее утверждал, что Будапешт получил от Европейской комиссии необходимые гарантии, без которых не планировалось продление санкций.

Он отметил, что ЕК обязалась защитить газопроводы и нефтепроводы, по которым российское сырье поступает в страны ЕС, а также запросила от Украины гарантии стабильности поставок нефти в Европу.

Орбан добавил, что, если ЕК не выполнит свои обязательства, Венгрия не только начнет обсуждение отмены санкций, но и осуществит их отмену. Он также указал на важность возобновления транзита российского газа через Украину в Европу, так как его прекращение поспособствовало росту цен на топливо в регионе.

Орбан подчеркнул, что украинская экономика зависит от Европы и не сможет функционировать без ее поддержки, а также не сможет ни дня воевать, в связи с чем необходимо надавить на Украину, чтобы она согласилась на транзит газа. Он отметил, что за последние три года страна понесла убытки в размере €19,5 млрд, что подчеркивает необходимость отмены санкций. Это является официальной позицией Венгрии.

Также он акцентировал внимание на том, что Венгрия «никогда не поддерживала санкции», однако воздерживалась от применения вето на их продление, так как это могло бы блокировать весь европейский механизм, поскольку остальные государства-члены ЕС выступали за продление этих ограничений.

Ранее сообщалось, что Венгрия надавит на Киев, если он будет оттягивать решение по газу.