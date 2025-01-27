Сийярто заявил о намерении надавить на Киев в случае оттягивания решения по газу

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт имеет рычаги давления на Киев, если тот будет затягивать перезапуск транзита газа. Об этом он рассказал журналистам после заседания глав МИД стран Европейского Союза (ЕС), передает РИА Новости.

Сийярто отметил, что Венгрия не собирается игнорировать свои интересы и будет активно использовать возможности в голосованиях относительно евроинтеграции Украины, а также в вопросах санкций против физических лиц и финансовой поддержки Украины.

«Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами — или можно, но не стоит», — подчеркнул министр.

Кроме того, добавил Сийярто, Еврокомиссия в настоящее время ведет переговоры с Украиной относительно возобновления транзита российского газа в Европу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее выразил недовольство по поводу продления санкций ЕС против России, отметив существенные экономические потери для своей страны. По его словам, урон для Венгрии от таких ограничений составил более 18 млрд евро.

На прошедшем заседании министров иностранных дел стран ЕС было принято решение о продлении санкций против РФ еще на полгода. Венгрия не наложила вето на эту инициативу, так как получила от Евросоюза гарантии энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг предложение Владимира Зеленского проголосовать за €500 млн за вступление Украины в НАТО.