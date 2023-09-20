Один из заводов, расположенных в городском округе Солнечногорск, планируют реконструировать

Реконструкцию завода для производства металлоконструкций в Солнечногорске планируют провести в рамках проекта импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что в проект, поступивший на сопровождение в Центр содействия строительству при правительстве региона, планируется инвестировать порядка одного миллиарда рублей.

Застройщик ООО «УНО-ЗМК» планирует расширить административно-бытовую часть, модернизировать оборудование и отремонтировать существующий производственный корпус. Завершить все работы планируется в марте следующего года. Здесь будет создано триста рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте взрыва газа в Балашихе.