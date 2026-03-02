Ситуация вокруг Ормузского пролива, который уже окрестили «нефтяной артерией» мира, грозит обернуться для Европы настоящим энергетическим коллапсом. Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru объяснил : если пролив перекроют, под ударом окажутся именно танкеры, везущие черное золото в ЕС. А все потому, что после разрыва с Россией европейцы сделали ставку на ближневосточную нефть — и теперь эта ставка может не сыграть.

Проблема усугубляется тем, что логистика и без того была «далеко и дорого», а теперь добавилась еще и катастрофическая ненадежность. Толмачев иронизирует: вряд ли в Брюсселе ожидали такого поворота, когда послушно штамповали антироссийские санкции и поддерживали ближневосточные авантюры Вашингтона. Ведь именно США сейчас раскачивают регион, а расплачиваться за это приходится европейским потребителям.

Что касается Америки, то там, по мнению депутата, главная цель — любой ценой удержать курс доллара. Остальное — включая комфорт союзников — уходит на второй план. Итог для Европы выглядит мрачно: топливо дорожает, пути поставок тают, а собственного суверенитета в энергетике так и не появилось. Блокада пролива станет не просто очередным кризисом, а жестоким экзаменом на способность отвечать за свои геополитические решения.

