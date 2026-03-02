Трамп, Индия и Ормузский пролив: почему иранский кризис может стать подарком для бюджета РФ

Эскалация на Ближнем Востоке начинает бить по карманам потребителей по всему миру. Пока стороны конфликта не демонстрируют готовности к деэскалации, цены на нефть уже подбираются к отметке 80 долларов за баррель, а газ в Европе подскочил на 20%. Но что будет дальше и как это отразится на России, разбирался Finam.Ru .

Ключевой вопрос сейчас — перекроют ли Ормузский пролив? Через эту узкую артерию проходит пятая часть мирового потребления нефти. Если к этому добавить активность йеменских хуситов в Красном море, которые вполне способны парализовать судоходство, картина вырисовывается тревожная.

Аналитики рассматривают два сценария. Если поставки сохранятся, текущая ценовая премия быстро сойдет на нет. Но если Тегеран, оказавшись в безвыходной ситуации, решится на крайние меры — удары по экспортным терминалам и танкерам — мир столкнется с коллапсом. В этом случае даже стратегические запасы США не помогут компенсировать остановку поставок из Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака. У мира просто нет свободных мощностей, чтобы закрыть такую брешь.

А что с нашей нефтянкой?

Для российских экспортеров складывающаяся ситуация — большой позитив. Главный вопрос — продолжительность этого тренда. Есть ощущение, что администрация Трампа может не препятствовать возобновлению поставок российской нефти в Индию, что серьезно поправит бюджетные доходы.

Катарский фактор

В тени обсуждений остается Катар, который контролирует 20% мирового рынка СПГ. Его отгрузки проходят исключительно через тот же Ормузский пролив. Если они остановятся, цены на газ, особенно в Европе, взлетят до небес. Это может стать поводом к войне для европейских стран, которые будут вынуждены активнее присоединиться к кампании против Ирана.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке накрыла туристов и бизнес в Ульяновской области.