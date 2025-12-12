ОСАГО подорожало на 30-60% в ряде регионов России всего за два дня

Всего за два дня, с 8 по 10 декабря, цены на страховку выросли на 30-60%, в то время как средний рост по стране составил около 6%.

Столь значительные изменения связаны с решением Банка России, которым был расширен тарифный коридор и скорректированы территориальные коэффициенты для ОСАГО. Эта мера позволила страховым компаниям точнее учитывать реальные риски в разных частях страны.

Эксперты отмечают, что этот шаг ведет к персонализации тарифов: теперь стоимость полиса будет зависеть как от статистики аварийности и убыточности в конкретном регионе, так и от персональной истории водителя, включая скидку за безаварийную езду.

Ключевым изменением стала пересмотренная система территориальных коэффициентов. Их значение повысили для 28 регионов, где фиксируется высокий уровень страхового мошенничества и убыточности.

Одновременно коэффициенты были снижены для 20 других регионов с более благополучной статистикой. Таким образом устраняется так называемое перекрестное субсидирование: аккуратные водители из «зеленых» зон больше не будут необоснованно переплачивать за рисковых участников движения из «красных» регионов.

Ранее в Общественной палате России призвали штрафовать водителей за отсутствие полиса, если они стали участниками аварии.