Эксперт ОП призвал штрафовать водителей за отсутствие полиса, если они стали участниками аварии

В Общественной палате России выступили с инициативой ввести отдельный административный штраф для водителей, которые стали участниками ДТП, не оформив полис ОСАГО. По мнению эксперта, это защитит права добросовестных автомобилистов и станет дополнительным стимулом для нарушителей купить страховку, передает ТАСС.

Заместитель председателя комиссии ОП по безопасности Александр Холодов предложил дополнить КоАП новой статьей. Она должна касаться именно тех, кто не выполнил обязанность по страхованию и попал в аварию, независимо от вины. Штраф при этом должен быть отдельным от наказания за саму езду без полиса.

«Имеет смысл подумать о том, чтобы ввести в КоАП статью о введении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в случае, если произошло ДТП. Причем, даже не определять, виновен в аварии человек или нет. То есть по факту, по тому, что он попал в аварию, надо чтобы штраф у него был повышенный», — считает Холодов.

Как пояснил политик, такие санкции могут стать одним из способов компенсации для пострадавшей стороны. Размер штрафа, по его мнению, может быть меньше годовой стоимости полиса, но позволит потерпевшему получить хоть какую-то выплату.

Инициатива, по замыслу автора, требует общественного обсуждения. Её реализация позволит дополнительно защитить тех, кто соблюдает закон, и создаст для недобросовестных водителей финансовый стимул оформить обязательную страховку.

