Ослабление рубля может произойти в майские праздники

С точки зрения технического анализа, пара доллар/рубль продолжает демонстрировать нисходящую динамику относительно основных мировых валют. Однако на графике появились сигналы о возможной локальной восходящей коррекции в майские праздники, сообщил агентству «Прайм» финансовый аналитик Владислав Антонов.

По его словам, технические индикаторы указывают на вероятность повторения сценария 2022 года, когда доллар может укрепиться до отметки 88,20 руб. к 6–7 мая.

Банк России, в свою очередь, сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, что полностью соответствует прогнозам участников рынка. Это решение подтверждает курс на жесткую денежно-кредитную политику, направленную на борьбу с инфляцией.

Центробанк подчеркнул, что высокая ставка сохранится на протяжении длительного времени с прогнозируемым диапазоном 19,5–21,5%. Такой подход сигнализирует о высокой вероятности сохранения текущей ставки без изменений на следующем заседании 6 июня.

Ранее экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко спрогнозировала к лету рост курса доллара до 90-93 руб.