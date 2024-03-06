Оснащение нового производства косметики стартовало в Подмосковье

Компания «Миксит» завершает подготовительные работы и оформление документации для запуска косметической и гигиенической продукции в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что новый производственно-складской комплекс планируется ввести в эксплуатацию во второй половине текущего года. На новой площадке будет создано более ста рабочих мест, а с учетом работников склада количество составит порядка трехсот человек.

Строительство и запуск нового предприятия в Солнечногорске осуществляется при поддержке Фонда развития промышленности РФ (ФРП), который предоставил компании «Миксит» льготный заем в размере 217,5 млн рублей.

Ожидается, что на новых площадях установят современную систему непрерывного производства, в которую будет входить более десяти высокотехнологичных линий: бытовой химии, пеномоющих средств и уходовой косметики. Следить за качеством выпускаемой продукции будут специалисты технического контроля в отдельной лаборатории, которая также будет расположена на территории производственного комплекса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.