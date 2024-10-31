Основатель банка «Тинькофф» оставил в России многомиллионные долги

Предприниматель Олег Тиньков* оставил в России долги на сумму 20 млн руб. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на базу данных судебных приставов и другие официальные документы.

В соответствии с судебным решением Усть-Лубинского районного суда был выдан исполнительный лист на указанную сумму, датированный 19 июнем 2024 года. Кроме того, 16 февраля Министерство юстиции РФ внесло Тинькова в реестр иностранных агентов.

В 2022 году бизнесмен продал свою долю акций группы Тинькофф холдингу Интеррос. Более того, он пытался вернуть бренд «Тинькофф», однако представители финансового учреждения заявили, что все права на бренд остаются за Тинькофф банком.

Ранее суд вынес штраф Telegram в размере 4 млн руб. из-за каналов с призывами отделить Урал.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.