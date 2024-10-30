Cуд вынес штраф Telegram в размере 4 млн руб. из-за каналов с призывами отделить Урал

Московский Таганский суд вынес штраф в размере 4 миллионов рублей мессенджеру Telegram за неисполнение требования удалить несколько каналов, содержащих призывы к отделению Урала от России. Информация об этом отражена в судебном решении, а карточка по делу опубликована на официальном сайте суда.

Кроме того, в указанный список вошли каналы, посвященные пропаганде ультраправых идеологий, а также призывающие оказывать поддержку украинским вооруженным силам (ВСУ).

Судебные материалы сообщили, что первыми, кто выявил каналы с призывами к нарушению территориальной целостности России, стали сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что канал «RT на русском» в мессенджере Telegram перестал работать в Литве. Он мог попасть под блокировку, как это случилось в других европейских странах.

Блокировки канала RT проводит сам Telegram, объявляя, что сообщества якобы «нарушают местное законодательство».