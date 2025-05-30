Основатель «Теремка» Гончаров рассказал о трудностях McDonald’s при возвращении в РФ

Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок», заявил в интервью РБК, что для возвращения в Россию компании McDonald's потребуется выплатить «огромную сумму». Размер этой выплаты будет зависеть от финансовых показателей сети «Вкусно — и точка», которая заменила McDonald's на российском рынке.

По мнению Гончарова, «Вкусно — и точка» демонстрирует хорошие результаты и пока нет оснований полагать, что ее бизнес ухудшился. Однако он считает, что McDonald's «обязательно вернется» в Россию при изменении обстоятельств. По его прогнозам, потребители встретят возвращение бренда с энтузиазмом, как и в случае с другими компаниями, покинувшими страну.

Гончаров полагает, что наиболее серьезные трудности при возвращении могут возникнуть у ушедших автомобильных компаний. По его словам, многие люди испытывают обиду на автопроизводителей, которые прекратили поддержку своих автомобилей, превратив их в «кирпичи».

Эти потребители, скорее всего, предпочтут автомобили Audi или Mercedes. Гончаров считает, что возвращение немецкого автопрома «будет интересно разве что музеям», поскольку современные автолюбители «давно переключились на китайские автомобили».

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о запрете обратного выкупа акций ушедших из РФ фирм.