Особенная цель, поставленная в детстве: психолог раскрыл причины зависимости человека от денег

Детство, прошедшее в условиях бедности, может привести к денежной зависимости в будущем. Об этом рассказал провокативный психолог Илья Гуцалюк.

Обычно, по словам эксперта, так происходит, когда ситуация в семье была плачевной, люди находились на грани выживания, постоянно закрывая только базовые потребности.

«Ребенок, как правило, принимает решение, что у него такого точно не будет, и делает все, чтобы осуществить свой замысел. Но иногда такое стремление обретает не самую здоровую форму, а жажда к деньгам превращается в такую же деструктивную зависимость, как алкоголь или наркотики», — рассказал специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Гуцалюк добавил, что в некоторых ситуациях все сводится к тому, что человек начинает искать легкие деньги.

«Он не хочет работать, поэтому встревает во всякие пирамиды и лотереи, азартные игры, набирает огромную кучу долгов. Все это влияет и на отношения с близкими, потому что, к сожалению, наличие или отсутствие денег — это один из критериев качественной коммуникации в семье. Ты, как человек, как часть системы, должен закрывать некоторые потребности этой системы», — отметил собеседник.

В таком случае, пояснил психолог, к такому члену семьи относятся положительно, обеспечивая его всеми благами: любовью, поддержкой, заботой.

«Если же человек много берет, но мало дает, отношение к нему соответствующее», — подытожил Гуцалюк.

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