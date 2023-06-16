«От одного миллиона рублей»: выяснилось, сколько придется переплатить за квартиру внутри МКАД

Квартиры в границах МКАД и те, которые можно купить за его пределами, существенно отличаются по цене, хотя вполне сопоставимы по качеству. Об этом рассказала Элина Ханнанова, заместитель директора по продажам ГК «Гранель».

По ее словам, качественные подмосковные проекты практически ничем не уступают московским, особенно если речь идет о комфорт-классе. В таких проектах те же опции, что и в столичных ЖК: закрытая от машин благоустроенная территория, коммерческая инфраструктура на первых этажах домов, доступность объектов социального характера – образовательных, детских и медицинских учреждений.

«Более того, у подмосковных ЖК есть свои достоинства – в отличие от многих объектов плотной столичной застройки, в области представлен большой выбор комплексов в экологически интересных локациях. Значительная часть ЖК в Московской области расположена рядом с лесными массивами и водоемами», – уточнила Ханнанова для корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще одно частое преимущество подмосковных объектов – малоэтажность. Эксперт пояснила, что застройщики в регионе могут строить жилые комплексы в 4-6 этажей. Кроме того, добавила собеседница, в таких проектах больше пространства, а на верхних этажах могут предлагаться двухуровневые квартиры.

«Разница между столичным и подмосковным жильем сопоставимого уровня начинается в целом от одного миллиона рублей. При этом наличие МЦД рядом делает областные жилые комплексы очень удачными с точки зрения транспортной доступности», – подытожила специалист.

Ранее мы сообщали о том, что большая часть жилья в Подмосковье строится с использованием эскроу-счетов.