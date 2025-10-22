От сиропа к тростнику: Coca-Cola замедляет переход на старый рецепт из-за дефицита сахара

The Coca-Cola Company испытывает серьезные сложности с переходом на использование тростникового сахара в производстве своего флагманского напитка на территории США. Об этом сообщил президент и финансовый директор компании Джон Мерфи в интервью агентству Bloomberg, пишет ТАСС .

По словам топ-менеджера, ключевой проблемой стал ограниченный объем доступного в стране тростникового сахара. Кроме того, производственные мощности для розлива напитка в стеклянные бутылки на американских заводах также не позволяют оперативно масштабировать выпуск продукции по обновленной рецептуре. В результате компания вынуждена идти на постепенный вывод газировки с тростниковым сахаром на внутренний рынок.

Ситуация развивается на фоне недавнего соглашения между администрацией президента США Дональда Трампа и The Coca-Cola Company. Согласно договоренности, компания обязалась изменить рецептуру своего главного газированного напитка, заменив традиционный для последних десятилетий высокофруктозный кукурузный сироп на натуральный тростниковый сахар.

Исторически тростниковый сахар действительно был основным подсластителем в Coca-Cola на американском рынке — вплоть до 1980-х годов. Затем его заменили на более экономичный кукурузный сироп. При этом в других странах компания и сегодня использует сахар и сахарный колер. Теперь же перед производителем стоит задача вернуться к более «оригинальному» рецепту, но реализация замысла столкнулась с ощутимыми логистическими и сырьевыми барьерами.

