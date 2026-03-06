От скидок к наценке: стоимость российской нефти Urals для Индии подскочила сразу на $18 за баррель

Российская экспортная нефть марки Urals продемонстрировала резкий ценовой скачок, перейдя из категории активов с глубоким дисконтом в премиальный сегмент. Об этом сообщает Reuters.

По данным отраслевых источников, трейдеры начали реализовывать партии сырья с доставкой в индийские порты в марте и начале апреля с наценкой в $4—5 за баррель по отношению к мировому эталону Brent. Еще в феврале аналогичные поставки осуществлялись со скидкой порядка $13, что означает фактический рост стоимости российской нефти относительно мировых котировок на $18 за баррель.

Участники рынка подчеркивают, что ключевым фактором ценообразования стала доступность физических объемов нефти, а не ее базовая стоимость. В то время как до конца февраля покупателям удавалось добиваться значительных скидок, текущая конъюнктура вынуждает НПЗ приобретать срочные партии на любых условиях.

Резкое изменение статуса Urals свидетельствует о перестройке глобальных логистических цепочек и усилении зависимости крупнейших азиатских переработчиков от российских энергоресурсов в условиях нестабильности в других регионах добычи.

