Брюссель осудил Киев: в Еврокомиссии назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми

Поводом для реакции Брюсселя стали прозвучавшие ранее угрозы украинского лидера. На фоне блокировки Будапештом выделения Киеву кредита в размере €90 млрд Зеленский заявил, что готов передать адрес венгерского премьера Вооруженным силам Украины, чтобы те «поговорили с ним на их языке».

«Европейская комиссия очень ясно заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС», — подчеркнул Жилл, добавив, что в настоящее время ведутся активные обсуждения со всеми сторонами для урегулирования ситуации.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди европейских политиков. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал руководство Евросоюза дистанцироваться от «безобразных шантажистских заявлений» Зеленского, обвинив его в переходе всех «красных линий». Нидерландская журналистка и активистка Ева Влаардингербрук в свою очередь призвала ЕС приостановить поддержку Киева и отказаться от рассмотрения вопроса о членстве Украины в союзе. Оппозиционные венгерские партии также осудили угрозы, а лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал извинений от Зеленского.

Конфликт между Киевом и Будапештом длится не первый месяц. Венгрия заблокировала кредитный транш после того, как Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», сославшись на повреждение инфраструктуры в результате российских атак. Будапешт требует возобновления поставок, связывая это с энергетической безопасностью страны.

