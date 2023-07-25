От вездеходов до рекламы: выяснилось, как бизнес в РФ адаптировался к уходу зарубежных компаний

По информации специалистов, бизнес в России уже адаптировался к изменениям на рынке, произошедшим в связи с уходом зарубежных компаний в 2022 году.

Владелица агентства креативного маркетинга «ТЗ» Татьяна Зикункова провела соответствующее исследование, которое есть в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня». Эксперт пришла к выводу, что геополитическая ситуация затронула многие отрасли экономики, но в целом все обернулось новыми возможностями для роста и развития российского бизнеса.

«Производители востребованных товаров развиваются успешно. На автомобильном рынке появились новые игроки — на смену европейским маркам хлынул поток новых китайских брендов с новыми бюджетами», — рассказала Зикункова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наблюдались в этот период и интересные решения раздела бизнесов. Например, уточнила эксперт, компания по производству вездеходов «Шерп» собирала свои машины на двух заводах — в Петербурге и Киеве.

«С началом СВО украинский правообладатель отозвал все патенты и лицензии у российского подразделения, забрал финансирование, но главный инженер-конструктор остался в российской команде. Так в РФ появился бренд «Архант», а «Шерп» ушел в Европу. У нас стали выпускать более усовершенствованные модели вездеходов, на 90% состоящие из российских материалов, остальные 10% — из материалов СНГ и Китая. Полное импортозамещение в деле», — пояснила эксперт.

Некоторые из крупных международных брендов вообще не меняли свои бизнес-процессы. Причины сугубо прагматичные: риски в случае ухода с российского рынка для них были бы куда выше, добавила Зикункова.

Собеседница отметила, что те зарубежные компании, которые все же устроили нам «бойкот» и ушли с рынка РФ, навредили сами себе.

«Такого мнения придерживаются 72,2% опрошенных. 63% россиян посчитали, что качество их жизни никак в связи с этим не изменилось. Тем не менее, пострадавших от ухода иностранных компаний также оказалось достаточно много — 34,5%», — добавила эксперт.

Что касается рекламной индустрии, в целом она «сумела выстоять в условиях тяжелого и во многом непонятного кризиса».

«Суммарный объем рекламного рынка в России без учета ТВ-рекламы в 2022 году составил 392 млрд рублей, что всего на 2% меньше, чем в прошлом году, подсчитала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). С уходом зарубежных брендов мы столкнулись с новыми вызовами, но и открыли новые возможности для российской экономики», — подытожила Зикункова.

Ранее эксперты положительно оценили отказ от закупок импортного медицинского оборудования.