Отбор на соискание премий губернатора для молодых ученых и специалистов стартовал в Подмосковье
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До конца марта молодые ученые и специалисты из Подмосковья могут подать заявку на участие в конкурсном отборе на соискание премий губернатора региона в сферах науки, технологии, техники и инноваций. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Отмечается, что за двенадцать лет существования данной премии ее получателями стали сто семьдесят пять человек. Так, в этом году в результате конкурсного отбора будут определены пятнадцать лауреатов премии, размер каждой премии составит семьсот тысяч рублей.
Подробная информация о проведении конкурса и полный комплект документов доступны на сайте ведомства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, открывая Год семьи, вручил многодетным семьям, среди которых были участники СВО, федеральные и областные награды.