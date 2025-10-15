Отечественный авторынок показал тревожную динамику: спрос упал, а цены растут

Российский автомобильный рынок погружается в кризис, демонстрируя тревожную динамику по итогам первого полугодия 2025 года. Продажи новых машин рухнули до 607 тысяч единиц, что на 28% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. За этими цифрами скрывается резкое падение покупательской способности и фактическая недоступность кредитных ресурсов для большинства граждан. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Парадоксально, но наименьшее падение спроса — всего 11% — показали отечественные производители, продав около 333 тыс. автомобилей. Это свидетельствует о вынужденной переориентации части потребителей с недоступных иномарок на продукцию АвтоВАЗа. Однако данная тенденция не способна компенсировать общий спад рынка, вызванный завышенными ценами, которые не соответствуют реальным доходам населения.

Последствия такого положения дел могут быть катастрофическими для всего отечественного автопрома. Как отмечает Олег Дерипаска, в 2024 году Россия произвела всего 1,073 млн автомобилей всех категорий, тогда как Китай выпустил 31 млн единиц. Столь низкие объемы производства не позволяют добиться ценовой доступности, необходимой для оживления спроса.

Итогом становится замкнутый круг: высокие цены подавляют спрос, что делает невозможным наращивание производства и экспорта. Разорвать эту порочную практику можно только через радикальное снижение стоимости автомобилей за счет увеличения производственных мощностей и устранения многочисленных посредников. Без этих мер российский автопром рискует столкнуться с полной потерей конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Ранее сообщалось, что в АвтоВАЗе начались массовые увольнения из-за сокращения зарплат.