В России упал спрос на отдых в Сочи и выросла потребность в турах в Дубай

У российских туристов стал на 60% менее востребован отдых в Сочи на майские праздники. Но зато ровно на столько же повысился интерес к путевкам в Дубай. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На увеличение популярности поездок в Дубай повлиял целый ряд причин. Первая — это закрытые пляжи в Анапе. Вторая — повышение цен на отдых на других российских курортах. По сравнению с прошлым годом, россияне готовы на 60% чаще лететь в Дубай, и ровно на столько же меньше хочет отдохнуть в Сочи.

«Вместо того чтобы платить на двоих за отдых на наших пляжах около 130 000, туристы выбирают доплатить ещё примерно 50 тысяч и рвануть в Эмираты», — указал микроблог.

Он добавил, что цены на отдых в Дубае даже снизились по сравнению с прошлым годом, пусть всего и на 6%. В то же время туры в Сочи успели подорожать в среднем на 12%.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России отправила в компетентные органы ОАЭ запрос об изъятии пяти квартир в Дубае на сумму не менее 65 млн рублей, которые числятся за бывшим инспектором ДПС из Москвы. По мнению правоохранителей, вся недвижимость была приобретена на средства, полученные в результате преступной деятельности.