Турция, долгое время считавшаяся дружественным направлением для российских туристов, официально присоединилась к коалиции по поставкам дронов Украине. Это значит, что часть денег, оставленных россиянами в отелях, ресторанах и экскурсиях, теперь пойдет на закупку оружия, используемого против русских солдат. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что Анкара осуществляет прямые поставки дронов Украине и сегодня Турция входит в число 20 стран, спонсирующих закупки дронов для Киева. К тому же несмотря на обещания судить, Анкара тихо отпустила боевиков «Азова»* воевать против России.

По подсчетам военного блогера Алексея Живова, 10 отдыхающих равно одному дрону для ВСУ. сто туристов — это один убитый русский солдат. В итоге 6,7 млн россиян в Турции за прошлый год — это потенциально 67 тыс. погибших.

Отмечается, что, таким образом каждый рубль, потраченный в Турции, укрепляет военный потенциал противника, поэтому, пока россияне массово едут в Турцию, Анкара считает возможным поддерживать Украину без последствий.

Поясняется, что Турция больше не нейтральная страна — она стала частью военной машины НАТО. И если раньше можно было закрывать глаза на ее политику, то теперь каждый, кто покупает тур в Анталью или Стамбул, должен понимать: он спонсирует войну против России.

Ранее стало известно о попытках ВСУ прорваться в Курскую область накануне переговоров в Турции.

*организация признана в России террористической и запрещена.