Россияне стали меньше покупать китайские машины и перешли на Toyota и BMW

Российский рынок новых автомобилей в 2025 году продемонстрировал кардинальный перелом в потребительских предпочтениях. Об этом в своем телеграм-канале рассказал автоэксперт Сергей Целиков.

По его словам, продажи автомобилей китайских марок резко сократились в 2025 году, в то время как ряд традиционных международных брендов показал впечатляющий рост. Целиков отметил, что период ажиотажного спроса на китайские автомобили, наблюдавшийся ранее, завершился.

Общий объем продаж новых легковых автомобилей китайского производства в России по итогам 2025 года составил 513,7 тыс. единиц. Это на 40% меньше, чем годом ранее.

Лидером среди китайских марок осталась Geely, реализовавшая 93,3 тыс. автомобилей, но и ее продажи снизились на 27%. На втором месте — Changan с 66,1 тыс. проданных машин и падением на 38%.

Наиболее серьезное снижение продемонстрировала Chery, оказавшаяся на третьем месте с показателем 38,7 тыс. единиц, что на 74% меньше результата 2024 года.

Существенное падение также зафиксировали марки Haval (минус 59%) и Omoda (минус 44%). При этом ряд китайских брендов, таких как Hongqi, Knewstar и GAC, все же показали незначительный рост.

Ярким контрастом на этом фоне выглядит динамика продаж автомобилей традиционных марок. Абсолютным лидером по скорости роста стала немецкая BMW, увеличившая объемы реализаций на 485%. Японская Toyota нарастила продажи на 86%, Volkswagen — на 80%, Mazda — на 71%, а Skoda — на 65%. Единственным исключением среди корейских марок стала Kia, чьи продажи снизились на 18%.

