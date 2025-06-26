«Открытый грабеж»: Путин резко высказался о действиях Запада с активами РФ

На Евразийском экономическом форуме в Минске Владимир Путин дал юридически точную и жесткую оценку действиям Запада в отношении российских активов.

Речь идет о 300 миллиардах евро золотовалютных резервов России, замороженных странами ЕС и G7 после начала специальной военной операции. Сейчас в Евросоюзе разрабатывают механизм использования этих средств для кредитования Украины, а недавно появилась информация о планах перевести активы в более рискованные инвестиционные инструменты.

По словам Владимира Путина, Запад вынуждает нас развивать собственные расчетные системы, о чем пожалеет. Это станет плюсом для независимых финансовых механизмов в рамках ЕАЭС и сотрудничества с альтернативными международными структурами.

«Я сейчас подумал — все-таки у меня базовое образование юридическое — я сказал: кража наших золотовалютных резервов. Кража — это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж», — пояснил президент.

Как подчеркнул глава государства, активно развивается система МИР, укрепляются расчеты в национальных валютах с партнерами по ЕАЭС и БРИКС. Текущая ситуация лишь ускоряет процесс формирования многополярной финансовой архитектуры.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о рекордно низкой безработице в России и ЕАЭС.