Выступая на Евразийском экономическом форуме, Владимир Путин заявил об успешности интеграции в рамках ЕАЭС. Особое внимание президент России уделил рекордно низкому уровню безработицы в странах-участницах объединения, в том числе и РФ.

Как рассказал Владимир Путин, низкие показатели безработицы стали возможны благодаря скоординированной экономической политике стран Союза и эффективной системе поддержки занятости. Уровень безработицы, как заявил президент, в среднем снизился до 2,8% в странах ЕАЭС. В России показатель достиг рекорда: падения до 2,3%.

«Это один из лучших результатов в мире», — подчеркнул глава государства.

Также в ходе выступления Путин отметил, что экономические показатели ЕАЭС продолжают расти, приближаясь к уровням ведущих мировых держав. Объем товарооборота внутри Союза уже сопоставим с показателями крупнейших экономических объединений.

В то же время финансовые институты ЕАЭС активно развивают партнерские отношения с Новым банком развития БРИКС и Азиатским банком развития, что открывает новые перспективы для инвестиционного сотрудничества.

Однако Путин отметил сложности в диалоге с западными финансовыми институтами, в частности со Всемирным банком.

«Диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности западных финансовых институтов», — объяснил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что инфляция в стране является «платой за резкий рост экономики».