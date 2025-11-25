Отмена НДС сделает вклады в драгметаллах привлекательнее для состоятельных клиентов

Отмена НДС на проценты по вкладам в драгоценных металлах, которая вступает в силу в 2026 году, может заметно повысить интерес россиян к таким инструментам. Эксперты считают, что нововведение особенно оценит обеспеченная аудитория.

С 1 января 2026 года вступает в силу закон, отменяющий НДС на проценты по депозитам в золоте и других драгоценных металлах. Как пояснил агентству «Прайм» директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин, это устранит разрыв в налоговом регулировании: рублевые и валютные вклады уже освобождены от НДС, а металлические до сих пор не подпадали под такие льготы.

По словам эксперта, сейчас банки практически не предлагают процентные вклады в металлах, а обезличенные металлические счета фактически приравнены к беспроцентным продуктам. Новые условия могут изменить ситуацию и сделать такие инструменты более востребованными, прежде всего среди клиентов ВИП-сегмента.

При этом Кутьин отмечает, что металлические депозиты имеют и ограничения: они не входят в систему страхования АСВ, а стоимость металлов подвержена колебаниям, поэтому доходность не гарантирована. Такие вклады, по его словам, скорее служат элементом диверсификации, чем заменой классическим депозитам.

Эксперт напомнил, что россияне уже активно инвестируют в физическое золото и биржевые инструменты. В третьем квартале 2025 года, по данным WGC, объем покупок слитков и монет достиг рекордных 9,5 тонны, а торговля золотом на Мосбирже в 2024 году выросла на 50%, до 123,3 тонны. С учетом роста мировых цен на металл интерес к золоту, вероятно, продолжит расти.

Ранее сообщалось, что средний размер вклада в российских банках достиг ₽425 тысяч.