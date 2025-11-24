Средний размер вклада в российских банках достиг ₽425 тысяч

Средний размер банковского вклада физического лица в России по состоянию на 1 октября 2025 года достиг отметки в ₽425 тысяч. Согласно данным «Мониторинга застрахованных вкладов», опубликованного Агентством по страхованию вкладов (АСВ), с начала года данный показатель продемонстрировал рост на 10%, что в абсолютном выражении составило ₽39 тысяч (материал есть у « Банки.ру »).

Общий объем средств на счетах, подлежащих страхованию, за отчетный период января–сентября увеличился на 7,2%, превысив ₽80,3 трлн. Положительная динамика была зафиксирована по всем категориям финансовых инструментов, находящихся под защитой АСВ.

Так, объем средств населения на обычных вкладах вырос на 8%, достигнув ₽60,8 трлн. Вклады индивидуальных предпринимателей увеличились на 6,1% и составили ₽2,7 трлн, а средства на эскроу-счетах показали наиболее значительный прирост в 14,6%, поднявшись до ₽7 трлн.

Наибольшие темпы роста продемонстрировали крупные вклады в диапазоне от ₽3 млн до ₽10 млн. По данной категории прирост по общей сумме средств составил 21,3%, а число вкладчиков, размещающих такие средства, увеличилось на 21,2%.

