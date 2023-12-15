«Отразится на большинстве граждан»: названы последствия повышения ключевой ставки ЦБ до 16%

Ключевая ставка ЦБ выросла сразу на целый процентный пункт — с 15 до 16% годовых. Такое решение принял совет директоров Банка России после очередного заседания, результаты которого опубликованы на официальном сайте регулятора.

Это уже четвертое повышение подряд, которое, к слову, было вполне ожидаемым для экспертного сообщества. И, как пояснила экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, действия Центробанка вполне объяснимы.

«Инфляция в России по-прежнему далека от обозначенных ориентиров, а сезонно-праздничный фактор лишь подстегивает цены на некоторые виды товаров. Но последствия такого шага ЦБ, очевидно, отразятся на многих сферах жизни, в том числе и на большинстве граждан: станут дороже любые виды кредитов, подрастут ставки по банковским вкладам», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наиболее остро последствия от повышения ставки, по ее словам, ощутят участники ипотечного рынка.

«После октябрьского повышения ставки до 15%, ставшего довольно неожиданным сюрпризом для большинства заемщиков, рынок ипотечного кредитования заметно остыл — снижение числа выданных кредитов достигло почти 20%. Но цены на недвижимость по-прежнему являются одним из локомотивов инфляции, а следовательно, финансовые власти стремятся к дальнейшему ужесточению условий именно в этом сегменте», — подчеркнула Тарасова.

Экономист отметила, что большинство экспертов в начале года рассчитывало, что средний уровень ставок по жилищным кредитам в течение 2023-го составит 8-8,5%.

«На сегодня этот показатель вырос уже до 15,5-16%, если не брать в расчет льготные программы ипотеки на новостройки, а после нынешнего решения ЦБ он подрастет еще как минимум на 1-1,5%. Таким образом, сегодняшнее решение Центробанка заметно ужесточит условия ипотечного кредитования, что отразится на спросе на недвижимость», — подытожила Тарасова.

Ранее мы сообщали о том, что ставка по льготной ипотеке может вырасти.