«Уже практически неизбежно»: ставка по льготной ипотеке может вырасти

Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России может в скором времени привести к росту ставок по льготной ипотеке, заявила экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

По ее словам, очередное решение Центробанка о повышении ключевой ставки с 13% до 15%, вероятно, станет заметным звеном в общем ужесточении условий ипотечного кредитования и неминуемо отразится на спросе.

«И если для новостроек еще можно рассчитывать на сохранение некоторого количества покупателей за счет льготных ипотечных программ (семейная, северная, для IT-сотрудников), то вторичное жилье, и так заметно отстающее в цене от «первички», скорее всего, лишится существенной части спроса», –– пояснила Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжила эксперт, есть и другие факторы, которые заметно изменят ситуацию на рынке жилья.

«Первый — предложение ЦБ Правительству РФ увеличить первоначальный взнос по льготным программам при том, что в сентябре он уже вырос с 15% до 20%. Второй — уже практически неизбежное изменение самих процентных ставок для льготных государственных программ, ведь государству приходится компенсировать все больший разрыв между реальной и льготной ставками», — подытожила Тарасова.

Напомним, в рамках льготных ипотечных программ действует фиксированная ставка по кредиту, которая не зависит от условий на рынке. Недополученную прибыль банкам в этом случае компенсирует правительство. Стоимость кредитов в рамках льготной ипотеки повышалась всего один раз — весной 2022 года, когда ключевая ставка находилась на уровне 20%.

Ранее мы сообщали, что свыше 2,5 тысячи человек оформили ИТ-ипотеку в Подмосковье с начала года.