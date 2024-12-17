Ответ Захаровой по вопросу Курильских островов шокировал правительство Японии

Правительство Японии после назначения новым премьер-министром Сигэру Исибы пыталось установить контакты с Россией с целью улучшить отношения между странами.

Но, к сожалению, политика Исибы, особенно по вопросу Курильских островов, не оправдала ожиданий. Как сообщает китайское издание Baijiahao, ответ официального представителя МИД РФ Марии Захаровой шокировал правительство Японии.

Исиба предложил заключить с Россией мирный договор, не отказываясь при этом от своих притязаний на Курилы и утверждая, что, если данный вопрос не будет решен, то стороны не будут подписывать мирное соглашение.

По мнению аналитиков, японский премьер рассчитывали, что президент РФ согласится заключить невыгодную сделку.

Захарова предупредила, что Россию не нужно шантажировать. Она подчеркнула, что для нормализации отношений между странами нужно признать действующие границы, а также отметила, что никакие доводы Японии Россия приводить не будет.

Ранее сообщалось о том, что Захарова отреагировала на скандальные съемки украинского шоу в Киево-Печерской лавре.