Овощи для борща подешевели на 10%: в России стали доступнее капуста и картофель

В начале ноября розничные цены на овощи, входящие в традиционный борщевой набор, снизились на 10% в годовом выражении, передает ТАСС со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

Наиболее значительное снижение цен зафиксировано на капусту и картофель — на 16%, свекла подешевела на 8%, а лук — на 6%. При этом стоимость моркови осталась неизменной, а томаты и огурцы, напротив, подорожали на 12% и 5% соответственно.

«Борщевым набором» принято называть минимальный набор базовых продуктов питания, необходимых для приготовления самых простых и распространенных блюд русской кухни, в первую очередь — борща. Стоимость этого набора используется как неформальный индикатор благосостояния граждан и уровня инфляции.

