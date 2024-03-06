Овощи, фрукты и злаки: в Латвии утвердили перечень продуктов, которые запрещено ввозить из России

Правительство Латвии утвердило список продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии.

В перечень попали картофель, морковь, лук, фасоль, горох, огурцы, помидоры, грибы — как в сыром виде, так и маринованные или соленые. Запрет вводится и на импорт фруктов, орехов и ягод.

Латвия отказывается от российских и белорусских злаков и растительного масла. Именно эта категория товаров составила в прошлом году 90% латвийского импорта из России.

Против ввоза российской сельхозпродукции протестовали латвийские фермеры, которые одновременно требовали от правительства и других мер поддержки в аграрном секторе.

Запрет на импорт вступит в силу с силу с 8 марта и будет действовать до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен.

Ранее запрет об импорте сельхозпродукции из России и Белоруссии был одобрен латвийским сеймом.