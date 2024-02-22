Парламент Латвии запретил ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

В Латвии остановят импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии в связи с новыми принятыми правками. Об этом сообщил латвийский сейм.

Сейм Латвии 22 февраля принял поправки в закон «О сельском хозяйстве и развитии села». Согласно им в Латвию больше нельзя будет ввозить сельскохозяйственную продукцию, включая корма. Однако уточняется, что запрет не коснется товаров, которые идут через Латвию в другие государства Евросоюза.

«Депутаты предложили ввести запрет на эту российскую и белорусскую продукцию не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. Учитывая, что такой запрет повлияет на общую политику Евросоюза, что не входит в нашу компетенцию, запрет на импорт будет распространяться только на потребление этой сельскохозяйственной и животноводческой продукции в Латвии», — председатель Комиссии по бюджету и финансам Янис Рейрс.

Такие решения Сейма Латвии стали дополнительными ограничениями в рамках антироссийских санкций. Сейчас парламент рассматривает и другие запреты, которые могут оказать давление на экономику Россию и снизить доходы государства.

Напомним, что к санкциям ЕС против России присоединилась и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что вторичные санкции против РФ способны подорвать власть США над мировой финансовой системой.