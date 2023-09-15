Озимый рапс полностью собрали во всем Подмосковье

План по уборке озимого рапса выполнен в Московской области на сто процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Так, культуру собрали с площади более две с половиной тысячи гектаров. Валовый сбор составил чуть более девяти с половиной тысяч тонн, при средней урожайности 36,7 центнеров на гектар, что на 7,7 центнера на гектар выше, чем в прошлом году.

Отмечается, что в целом в регионе масличные культуры убраны на площади более одиннадцати тысяч гектаров, валовый сбор составил 26,8 тысяч тонн при средней урожайности в 24 центнера на гектар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который открывается в помещениях на первых-вторых этажах жилых домов.