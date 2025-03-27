Панама аннулирует регистрацию более 100 судов из-за санкций со стороны США

Власти Панамы проведут процедуру аннулирования регистрации у 128 торговых судов, которые были внесены в Соединенных Штатах в санкционные списки. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание сослалось на заявление, сделанное Рамоном Франко, руководителем панамского Управления торгового флота. По его словам, это ведомство уже исключило 70 танкеров из своего реестра. За счет этого потери Панамы составили порядка $2 млн в год. В планах аннулировать регистрации еще у 128 судов, которые были внесены в американские санкционные списки.

«Мы определенно не собираемся отставать перед лицом текущих проблем отрасли, и, конечно, санкции — одна из них», — указал он.

По существующей мировой практике, суда могут ходить под флагом любой страны, которая даже не будет связана с той компанией, в действительности владеющей судном. Запад считает, что за счет этого Россия обходит санкции против нее, создав «теневой флот», зарегистрированный в разных уголках всего мира.

Ранее Трамп анонсировал внушительные пошлины, которые будут взиматься при ввозе в США любых автомобилей, сделанных за рубежом. Тариф составит 25%, он коснется не только иностранных компаний, но тех американских производств, которые размещены за пределами Соединенных Штатов.