Паника на заправках: премьер Австралии призвал граждан не запасаться бензином

Правительство Австралии объявило о создании специальной рабочей группы, которая займется прогнозированием поставок и координацией распределения топлива на внутреннем рынке. Возглавит структуру бывший руководитель Австралийского энергетического регулятора Антения Харрис, которую местные СМИ уже окрестили «топливной царицей». О назначении сообщил премьер-министр Энтони Албанезе, пишет Bloomberg.

В задачи Харрис войдет разработка мер по сдерживанию цен и предотвращению сбоев в логистических цепочках. Проблема назрела давно: стоимость бензина на австралийских заправках начала расти еще до обострения конфликта на Ближнем Востоке, но после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана цены рванули вверх.

Премьер-министр, комментируя назначение, заверил граждан, что страна располагает достаточными запасами топлива и ситуация находится под контролем. Однако, по его словам, необходимо готовиться к любому развитию событий. Основной причиной роста цен Албанезе назвал не дефицит, а повышенный спрос.

Глава правительства также призвал австралийцев не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж, запасаясь топливом сверх обычной потребности. Он пояснил, что именно спокойное поведение потребителей — лучший способ помочь стабилизировать ситуацию на рынке.

Параллельно с внутренними мерами внешнеполитическое ведомство активизировало поиски надежных международных партнеров. Министр иностранных дел Пенни Вонг, по словам премьера, ведет переговоры с ключевыми игроками для обеспечения бесперебойного импорта бензина и дизеля.

Ситуация осложняется внешним фоном. После начала ближневосточного конфликта мировые цены на нефть марки Brent резко подскочили, приблизившись к отметке 120 долларов за баррель. Австралия критически зависима от импорта топлива из Азии: по данным системы отслеживания судов Kpler, в 2025 году объем ввезенного очищенного топлива составил около 35 миллионов тонн, причем более 90% этого объема пришлось на азиатские страны.

