Парламент Украины повторно одобрил соглашение с США о недрах

Парламентский комитет по международным делам повторно утвердил проект закона о ратификации соглашения с США в сфере добычи полезных ископаемых, что открывает путь к его рассмотрению в зале заседаний 8 мая. Об этом проинформировал депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

По предложению оппозиционной фракции «Батькивщина», в вводную часть документа была внесена оговорка о том, что депутаты не были ознакомлены с двумя другими соглашениями, связанными с договором об ископаемых, и, следовательно, не могут их одобрить.

Правительство Украины утверждает, что эти документы, детализирующие деятельность совместного американо-украинского инвестиционного фонда, еще не подписаны и не подлежат ратификации. Оппозиционные депутаты из «Батькивщины» и «Европейской солидарности» требовали предоставить им эти документы для ознакомления.

В окончательную версию законопроекта о ратификации не было включено предложение от «Европейской солидарности» о распространении действия соглашения на территорию Украины в пределах границ 1991 года.

Железняк отмечает, что даже участники заседания комитета не вполне осознавали, какой именно текст они утверждают. МИД Украины придерживается позиции, что поправки, внесенные депутатами в преамбулу закона о ратификации, не имеют нормативного характера и не влияют на содержание самого соглашения с США.

Ранее сообщалось, что США вряд ли в ближайшее время возьмутся за разработку ископаемых на Украине.