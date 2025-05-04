Выполнение договора между Соединенными Штатами и Украиной о поставках природных ресурсов может быть осложнено серьезными проблемами в сфере логистики и экономики. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на мнение специалистов в области энергетики.

Недавно Киев и Вашингтон достигли договорённости о подписании меморандума, касающегося добычи и использования полезных ископаемых. В ходе переговоров США исключили из документа положения, которые не соответствовали требованиям украинской стороны.

Накануне Украина и США провели первую продолжительную встречу, посвященную обсуждению реализации на практике соглашения о полезных ископаемых.

«Соглашение едва ли быстро даст плоды. Реальные поставки титана, графита и лития начнутся в отдаленном будущем, а перспективы нефтегазовой отрасли ограничены», — пишет The Washington Post.

По информации, опубликованной в СМИ, Соединенные Штаты испытывают трудности с финансированием исследований в области геологоразведки как на своей территории, так и в Канаде и Австралии. В этих условиях поиск средств для подобных проектов на Украине представляется еще более сложной задачей.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически продает украинцев в рабство, согласившись на сделку с Вашингтоном по полезным ископаемым.