«Парламентская газета»: цены на новогодние елки неприятно удивят жителей России

Стоимость новогодних елок и лапника в России существенно увеличится по сравнению с прошлым годом, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на участников рынка.

Согласно полученной изданием информации, если год назад ценник за метр сосен и елей колебался на уровне 1000 рублей, то теперь за него придется заплатить 1200, а то и все 1500 рублей.

«За новогоднюю елку россиянам в этом году придется заплатить больше, чем в прошлом… Если зимой 2023 сосны и ели торговались в среднем за 1000 рублей за метр, то зимой 2024 они обойдутся покупателям уже в 1200—1500 рублей», — пишет «Парламентская газета».

Издание поясняет, причина скачка цен обусловлена сложностями логистики. Поскольку высококачественные пихты из Германии, Дании, Австрии и Польши поступают в Россию через параллельный импорт из Казахстана и иных приграничных стран.

«Закупка пихт производится в евро, что добавляет необходимость учитывать колебания валютного курса при формировании конечной стоимости для потребителей», — пояснил владелец одной из крупнейших сети магазинов елок Владислав Пухарев.

Ранее стало известно, куда россияне отправятся в новогоднее путешествие.