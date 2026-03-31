Партия «Единая Россия» запустила в Подмосковье проект «СВОй бизнес»

В Подмосковье запустили проект «СВОй бизнес» от партии «Единая Россия». Его цель — помочь ветеранам СВО и членам их семей открыть собственное дело.

Проект реализуется совместно с корпорацией МСП и «Опорой России». В его рамках пройдет пятидневный образовательный интенсив, в котором примут участи около 30 человек. Участники изучат основы предпринимательства и узнают о полезных сервисах. Наставники и предприниматели поделятся своим опытом и помогут составить план развития бизнеса.

В первый день интенсива обсудили возможности развития предпринимательства, меры господдержки и шаги для запуска своего дела. Федеральный координатор партийного проекта «Предпринимательство», депутат Госдумы Альфия Когогина отметила популярность программы. По ее словам, обучение прошли ветераны и члены их семей почти в 50 регионах.

«За каждым участником будет закреплен наставник, который сможет помочь советом и поддержкой на этапе запуска и развития бизнеса», — отметила она.

Замглавы Мининвеста Подмосковья, ветеран СВО Кирилл Лосунчуков подчеркнул важность программы для адаптации военнослужащих.

«Такие программы дают возможность получить необходимые знания, найти партнеров и наставников для дальнейшего развития», — сказал он.

В число участников проекта вошла Елена Перепелица, чей муж погиб на СВО. У женщины трое сыновей. Она рассчитывает найти точку опоры в бизнесе, чтобы обеспечить семью.

«У меня нет никакого предпринимательского опыта. Именно поэтому я здесь. В любом деле нужен опытный наставник, который поможет пройти путь от нуля до какого-то старта», — сказала она.

Своей историей поделился предприниматель из Можайска Роман Гумыляев. После участия в СВО и получения травмы он переехал с женой из города в деревню и открыл ферму — сначала для себя, но со временем продукцию начали продавать жителям.

«В планах — развитие экотуризма. Проект „СВОй бизнес“ помогает начинающим предпринимателям разобраться в различных вопросах, понять, какие могут быть „подводные камни“, получить консультации и поддержку», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.