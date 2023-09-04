Пассажиры совершили более четырех миллионов поездок с момента запуска МЦД-3, передает Минтранс Подмосковья со ссылкой на РЖД. Диаметр работает уже две недели.

С запуском диаметра в полтора раза увеличилась интенсивность движения электропоездов на радиальных участках по Казанскому и Ленинградскому направлениям.

По сравнению с прошлым годом пассажиропоток на этом направлении вырос на двенадцать процентов.

Наиболее востребованными у пассажиров являются станции, где можно пересесть на метро и МЦК. Это «Электрозаводская», «Андроновка» и «Ховрино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о влиянии МЦД на развитие экономики региона.