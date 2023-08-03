«Пчеловодство с нуля»: начинающие пчеловоды-любители могут пройти обучение в Подмосковье

Крестьянско-фермерское хозяйство «Сотовмед», расположенное в Подмосковье, обучает пчеловодству. При этом образовательная программа актуальна как для начинающих пчеловодов-любителей, так и для промышленных предприятий. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Отмечается, что глава хозяйства — потомственный пчеловод с 28-летним стажем и профильным образованием.Специалисты знакомят желающих с основами пчеловодства, проводят вводный курс, рекомендуют профильную литературу, учебные заведения. Каждый может пройти стажировку на пасеке и на практике отработать полученные знания на «тренировочных» ульях.

Курс «Пчеловодство с нуля» сфокусирован на максимальном знание теории с минимумом затрат и потерь на практике. За два года данный курс прошли уже более пятидесяти пчеловодов.

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