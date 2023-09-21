Пектиновые напитки из Подмосковья будут экспортировать в страны Персидского залива

Подмосковный производитель пектиновых напитков будет поставлять свою продукцию в Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Экспорт начнется после расширения производства. Сейчас компания завершает ремонт нового помещения и ждет поставки необходимого оборудования. Запустить завод планируют в начале следующего года. В проект намерены инвестировать свыше четырехсот миллионов рублей.

Как рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов, технология производства напитков разработана российскими учеными. Подмосковная компания единственная в России выпускает подобный продукт. Напитки не содержат сахара, глютена, ГМО и других добавок.

«В основе лежит жидкий пектин, который получают из фруктов, ягод и овощей непосредственно на производстве. <…> На сегодняшний день предприятие выпускает около ста тысяч бутылок напитка ежегодно, за счет расширения производства объемы планируют увеличить в десять раз», — уточнил Филимонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял о важности поддержки уникальных импортозамещающих производств.