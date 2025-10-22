Пенсии и соцвыплаты вырастут в 2026 году

Пенсии, социальные выплаты и МРОТ вырастут в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов Антона Силуанова.

Финансовые обязательства государства перед гражданами будут полностью выполнены в предстоящем трехлетнем периоде. Министр финансов Антон Силуанов, выступая в парламенте, заверил, что в проекте бюджета заложены все средства для индексации социальных обязательств.

С января будущего года страховые пенсии для неработающих и работающих пенсионеров повысят на 7,6%. Помимо этого, индексация затронет ряд других социально значимых категорий, включая ветеранов, инвалидов и семьи, владеющие материнским капиталом.

Одновременно с этим вырастет и минимальный размер оплаты труда. В 2026 году его планируется установить на отметке 18 939 рублей. Глава Минфина подтвердил, что ведомство продолжит выполнение поставленной президентом задачи — довести МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году. Проект основного финансового документа страны на 2026–2028 годы Госдума уже приняла в первом чтении.

